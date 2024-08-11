محافظ المنيا يتابع رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز ضمن الخطة الاستثمارية

المنيا- حسن عبد الغفار

تابع اللواء اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والميادين على مستوى مدن ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدن والقرى، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ووفقاً للجدول الزمنى المحدد، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف الطريق الدائرى بدءاً من بوابة الجامعة وحتى عمارات دمشير بطول 2 كم، ضمن جهود الوحدة المحلية لتحسين شبكة الطرق حفاظًاً على الأرواح.

وفى سياق متصل، قام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الرئيسية و تفرعاته، إلى جانب متابعة دهان البلدورات بالشوارع التي تم إنتهاء أعمال الرصف بها بمنطقة المخبز الآلي بالمدينة ،كما تابع أعمال تمهيد وتسوية الطرق ورفع المخلفات تمهيداً لرمي طبقة الأثاث بشوارع (صلاح سالم – الأزهر-عباس البحيرى -مدرسة أمهات المستقبل) ، فيما تابع تــاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي أعمال الرصف بشارع "أمين الريدى" بتفرعاته وفقاً للخطة الزمنية المعدة ،وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة المناطق والطرق والشوارع وتحسين الأداء الخدمي.