محافظ الشرقية يتفقد أعمال محور طريق أبو حاكم بتكلفة 140 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استكمال أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم- ميت أبو علي- طحلة بردين مروراً بقريتي بني هلال وبني صالح وصولاً لنزلات الطريق الإقليمي بطول 18 كم وبتكلفة 140مليون جنيه، والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء.

ويمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولاً للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وقدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال إزدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.5 كم ومتوسط عرض الإتجاه الواحد من 10 : 12 مترا، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار بالإضافة إلى تغطية مسافة كم بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه.

أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتوسعة الطريق بداية من كوبري ميت أبوعلي طحلة بردين بإتجاه قرية بني هلال وصولاً لنزلات الطريق الإقليمي على 3 قطاعات القطاع الأول بطول 3.5 كم وبتكلفه 23 مليون جنيه ،وتم نهو طبقة الأساس الأولى بطول 1800 م وجار استكمال طبقة الأساس للجزء المتبقي والقطاع الثاني بطول 4 كم وبتكلفه 22 مليون جنيه وتم إنهاء أعمال الردم بالرمال بطول 3500م وجار استكمال المسافة المتبقية بطول 500 م والقطاع الثالث بطول 108كم بتكلفة 15 مليون وتم وضع طبقة الأساس الأولى بطول المسافة داخل نطاق أعمال التوسعة بالإضافة إلى رصف وتوسعة مسافة 4 كم ضمن الأعمال الجارية بالطريق بمعرفة جهاز تعمير سيناء بتكلفة 35 مليون جنيه وذلك بتكلفة إجمالية 95 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جار التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لنقل أعمدة الضغط المنخفض والمتوسط وعدد من أكشاك الكهرباء والتي تعيق أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق ليشدد المحافظ على وكيل وزارة الطرق والنقل بسرعة الإنتهاء من الأعمال الخاصة بمرفق الكهرباء وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لنهو الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد وتشغيل الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري سطحي على مصرف أبو الأخضر وجار إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء 2 كوبري سطحي على بحر أبو الأخضر والمصرف القليوبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة ولإستكمال أعمال الازدواج الجارية بالطريق لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالطريق وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لدخول الطريق الخدمة والذي يمثل محوراً مرورياً هاماً يساهم في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

كما كلف المحافظ المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئيسي مركزي الزقازيق ومنيا القمح بسرعة الإنتهاء من رفع مخلفات ناتج التطهير من على جانبي الطريق وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري وحفاظاً على البيئة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولاً لمحافظات شرق الدلتا.