محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة التوسع فى زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة ميدانية برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تفقد خلالها أعمال التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، حتى تكون متنفساً لأهالي الأقصر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال رفع كفاءة شوارع الفنون والمنشية والتليفزيون، وأعمال مبادرة "100 مليون شجرة" بمدينة الأقصر.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال إنشاء أحواض زرع جديدة استهدفت الجزر الجانبية بشارع مدرسة الفنون، لافتاً إلى أنه تم إنشاء أحواض بعدد حوالى 40 حوض تقريبا من الجانبين للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار .

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، على متابعة الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة الوحدات المحلية للمراكز والمدن علي مستوي المحافظة، لزراعة الأشجار علي الطرق العامة والحدائق والجزر، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من مبادرة "100 مليون شجرة".

كما تابع محافظ الأقصر أعمال رفع كفاءة وزيادة زراعة المسطحات الخضراء بكورنيش النيل بمنطقة مرحبا، حيث تم زراعة 250 شتلة متنوعة بحوض الزرع أمام ميدان مرحبا وعمل ممر من الرخام، وأكد على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

كما أوضح رئيس مدينة الأقصر، إنه يتم زراعة عدة نباتات متنوعة منها 100 صبار اوفربيا و100 النترا جامبو و15 جهنميه مقزمة و5 شمعدان، بالإضافة إلى 5 صبار ايفري، حيث شارك بالجولة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وحسن عبده رئيس حي جنوب، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.



متابعة التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء