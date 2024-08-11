محافظ أسيوط يعلن برنامج القوافل البيطرية المجانية بـ9 مراكز

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برنامج القوافل البيطرية المجانية التي ستنظمها مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالاشتراك مع كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر 2024 في 9 قرى بـ 9 مراكز على مستوى المحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة المراكز وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة وتنظيم الندوات الإرشادية والتعليمية لإفادة أكبر قدر من المزارعين والمربين وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها.

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالقري والنجوع.

من جهته أوضح الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أن القوافل البيطرية تنقسم إلى ثلاث مجموعات حيث تبدأ المجموعة الأولى في الفترة من من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل وتستهدف قرية المشايعة بمركز الغنايم في 1 سبتمبر وقرية عرب القداديح بمركز أبنوب في 2 سبتمبر وقرية بني مجد بمركز منفلوط في 3 سبتمبر وتستمر المجموعة الثانية من 7 : 9 سبتمبر حيث تبدأ 7 سبتمبر في قرية بني زيد بوق بمركز القوصية و8 سبتمبر في قرية نجع رويشد بمركز الفتح وفي 9 سبتمبر بقرية نجع الجزيزة بمركز البداري أما المجموعة الثالثة والأخيرة في الفترة من 10 : 12 سبتمبر تبدأ في عزبة مبارك بمركز صدفا في 10 سبتمبر وتنتقل بعدها في 11 سبتمبر بقرية الأقادمة بمركز أبوتيج وتختتم أعمالها يوم 12 سبتمبر 2024 بقرية العدر بمركز أسيوط .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إلى أنه سيتم الكشف على الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الأمراض المختلفة وصرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكلية الطب البيطرى بجامعة اسيوط بكافة التخصصات بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط بتقديم خدمات للمواطنين بالقرى والنجوع والرفع عن كاهلهم وخاصة صغار المربين بالأماكن البعيدة والنائية.



القوافل البيطرية المجانية



