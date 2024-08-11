محاذير يجب معرفتها قبل تناول التين الشوكى

كتبت ـ أسماء نصار

يعد تناول التين الشوكى بالكميات الموجودة في الطعام أمنًا في الغالب أما استهلاك بعض أجزائه كالأزهار و السيقان والأوراق واللب بالإضافة إلى مستخلصاته كدواء عبر الفم فيكون بكميات مناسبة، ويحتوي التين الشوكي على بذور صعبة الهضم مما يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والإمساك عند الإفراط في تناول ويحظر تناول أكثر من حبتين للأطفال و5 للبالغين.

تقول الدكتورة فاطمة على بمركز بحوث الصحراء، إنه يمكن أن ينتج نبات التين الشوكى عددًا من الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص بخلاف الإمساك، مثل الإسهال الخفيف والغثيان والانتفاخ والصداع وانسداد الأمعاء والشعور بامتلاء المعدة وزيادة حجم البراز وانخفاض نسبة السكر فى الدم وغير ذلك.

أضافت أن التين الشوكى يتسبب فى مشاكل وأضرار حال الإفراط فى تناوله، حيث إنه قد يسبب الإصابة بالتلبك المعوى والتهاب القولون نظرًا لاحتوائه على نسبة بذور عالية، وهذه البذور لا يجرى هضمها وبالتالى تتجمع فى القولون وتؤدى لالتهاب القولون وحدوث تقلصات .

وقد يتسبب التين الشوكى فى التهاب الزائدة الدودية للشخص المفرط فى تناوله، إذا أن البذور يمكن أن تعلق فى الزائدة، كما أن التين الشوكى متروك فى الهواء والبائع لا يعقم يده جيدًا مما يعرض الأشخاص للإصابة بجرثومة المعدة.

ويوصى بتجنب تناول التين الشوكى قبل أسبوعين على الأقل من الخضوع للجراحة، ويعود ذلك لتأثيره على مستويات السكر فى الدم مما يزيد من صعوبة السيطرة عليها أثناء وبعد الجراحة وأيضًافى حال تناول بعض أدوية السكرى التى تساهم فى خفض نسبة السكر فى الدم لأن تناول التين الشوكى قد يتسبب فى انخفاضه بشكل كبير مما يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

