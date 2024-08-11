اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 10:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مبعوث أمريكى: واشنطن تبذل جهودا كبيرة لإيقاف العنف في السودان

الأحد، 11 أغسطس 2024 09:03 ص
مبعوث أمريكى: واشنطن تبذل جهودا كبيرة لإيقاف العنف في السودان الجيش السودانى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى السودان توم برييلو، أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لإيقاف أعمال العنف في السودان وتوفير المساعدات الإنسانية قبيل انطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع في جنيف.

وقال برييلو ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، إن "هناك دولا ولاعبين سلبيين يؤججون الصراع السوداني"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المدنيين السودانيين بحاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف العنف.

وشدد على أن السودان يحظى بأولوية لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا أن بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن انخرطا شخصيا للدفع بجهود وقف العنف والدفع بأكبر حجم ممكن من المساعدات الإنسانية.







واشنطن

السودان

الولايات المتحدة

جو بايدن




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة