مبادرة صيف شبابنا بالبحيرة.. مشاركة 50 ألف شاب وفتاة بكافة مراكز الشباب.. صور

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، مؤخرا انطلاق فعاليات مبادرة "صيف شبابنا " التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة داخل 6300 منشأة شبابية ورياضية، وذلك لاستهداف مشاركة 12 مليون شاب وفتاة خلال الإجازة الصيفية.

وشهدت مراكز الشباب بالبحيرة تفاعلا كبيرا مع مبادرة "صيف شبابنا" والتى تم تدشينها عبر تقنية الفيديوكونفرانس بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتستمر حتى 30 سبتمبر 2024 المقبل بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتتضمن مبادرة صيف شبابنا تنظيم مسابقات رياضية بكافة الألعاب، وأنشطة تطوعية وخدمة عامة، وتنفيذ أعمال تشجير ومعسكرات مناخية، إلى جانب لقاءات شبابية توعوية ثقافية ترفيهية، ودوريات وصالونات ثقافية، وكذلك إقامة معارض لمنتجات الحرف اليدوية وذلك في جميع مراكز شباب محافظة البحيرة.



كما تتضمن مبادرة صيف شبابنا تدريبات تأهيلية لسوق العمل، ومعسكرات تحدي الشباب التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ملتقيات توظيف وورش تدريبية في الفنون والآداب والتى يتم تنظيمها من خلال مراكز الفنون.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة فاعليات مبادرة صيف شبابنا بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وكيل وزارة الشباب والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأضشاف أن مبادرة صيف شبابنا تهدف إلى تقديم باقة من البرامج والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة، وذلك لخدمة أكثر من 50 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظةالبحيرة

وقالت الدكتورة شروق الشيخ إحدى المشاركات في مبادرة صيف شبابنا من خلال مركز الفنون، إن هذه المبادرة ساهمت بقوة فى تنمية مهارات الشباب ورفع قدراتهم المعرفية، بالاضافة إكتساب الخبرات الفنية، وذلك من خلال المسابقات المقامة من خلال هذه المبادرة الشبابية، مشيرة إلى تفاعل الكثير من الشباب مع المبادرة الجديدة التى تستهدف من ضمن برامجها إكتشاف المواهب الشبابية فى كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية وتقديم كافة أوجه الدعم لها .



أنشطة مبادرة صيف شبابنا



أنشطة مبادرة صيف شبابنا



أنشطة مبادرة صيف شبابنا



أنشطة مبادرة صيف شبابنا



أنشطة مبادرة صيف شبابنا



أنشطة مبادرة صيف شبابنا