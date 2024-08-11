قرعة علنية لتخصيص 86 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مراسم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 55 وحدة سكنية أولى بالرعاية على المواطنين المستحقين بقرية المشاعلة التابعة للوحدة المحلية بمنشأة رضوان، وكذلك تخصيص 31 وحدة سكنية للمستحقين بقرية هربيط بمركز ومدينة أبو كبير بإجمالي 86 وحدة سكنية وذلك لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين بعد أن تم الإنتهاء من فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء الأبحاث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة طبقا للقانون.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة محدودي الدخل من الأرامل والأيتام وذوي القدرات والهمم وتسعى جاهدة لتلبية كافة إحتياجاتهم ليحيوا حياه كريمة.

أُجريت القرعة العلنية عن طريق قيام طفلين بسحب ورق من داخل صندوقين زجاجيين مدون عليه إسم المتقدم ورقم العمارة والوحدة والدور .

وقام محافظ الشرقية بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالإستقرار في سكنهم الجديد.

هنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم وقال" أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه".

ومن جانبهم، قدم الفائزون بالقرعة الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية، لحرصه على إستقبالهم اليوم وإجراء القرعة العلنية في جو من الشفافية والحيادية التامة لتوفير مسكن لائق لهم.