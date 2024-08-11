فتح مكتب تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة بجامعة قناة السويس غدا

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جاهزية مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة لإستقبال الطلاب صباح غد الإثنين من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان تقديم الدعم الكامل للطلاب أثناء عملية التسجيل.

وذلك قبل ساعات قليلة من فتح باب التقديم بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس لإستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة اعتباراً من غدا الإثنين القادم، الموافق 12 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد بدء التنسيق وتسجيل الرغبات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والهندسية.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، عقد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إجتماع مع جميع القائمين على تقديم الخدمات بمكتب التنسيق الفرعي بالجامعة.

شارك بالإجتماع الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق.

وخلال الإجتماع، شدد "عبد النعيم"على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال المراحل المختلفة، سواء في التسجيل اليدوي أوالإلكتروني، لافتاً إلى أن الجامعة وفرت قاعات مكيفة ومزودة بمبردات للمياه، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق يضم أكثر من قاعة مُجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة، يربطها بالمجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن كل قاعة بها 20 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات يعمل بها فنيون متخصصون في إدخال البيانات.



وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الطالب بمجرد وصوله إلى بوابات الحرم الجامعي، سيجد وسيلة انتقال في انتظاره؛ لتوصيله إلى مقر مكتب التنسيق، كما تم تعليق اللوحات الإرشادية على مدخل بوابة الحرم الجامعي، وحتى مقر مكتب التنسيق لإرشاد الطلاب وأولياء الأمور ، مؤكداً أن الطالب يتوجه أولاً إلى مبنى رعاية الشباب، حيث التسجيل اليدوي الذي يتم فيه استقبال الطلاب في بهو مبنى الأنشطة الطلابية، ثم يتوجه الطالب إلى مسرح رعاية الشباب الذي يتم داخله اجراء التنسيق اليدوي مع تواجد الفنيين ؛ لشرح كيفية ملء الاستمارات الخاصة ومراجعة الأوراق المطلوبة، لافتا إلى أنه مسموح لكل طالب بمرافق واحد أو إثنين بالأكثر ، مضيفاً أنه عقب ذلك يتم توجيه الطالب بمفرده، ليجري المرحلة الثانية، بمركز تطوير التعليم وهي مرحلة التسجيل الإلكتروني، حيث يتم تسجيل الرغبات على الأجهزة المتاحة وطباعة الاستمارة.

فيما أوضح الدكتور تامر شوقي أنه تيسيراً على الطلاب من ذوي الهمم فعليهم التوجه مباشره إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية لعمل إجراءات التنسيق، مؤكداً على توافر كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وأفاد "تامر شوقي" أنه تم توزيع كروت التعريف لأعضاء المكتب مزودة بـ Qr code لدليل التنسيق للمرحلة.

كما أوضح رئيس مكتب التنسيق أنه تم وضع لافتات من مداخل الجامعة إلى مقر مكتب التنسيق، إلى جانب التزام أمن الجامعة من البوابة إلى مكتب التنسيق بتوجيه الطلاب وذويهم إلى مقر المكتب.

وأردف الدكتور تامر شوقي مشيراً إلى مشاركة 30 طالبا وطالبة متطوعين من اتحاد طلاب الجامعة بقيادة الطالب كريم عبد الباري رئيس الإتحاد وذلك لتقديم الخدمات للطلاب.

يُذكر أن اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق ضمت كل من:

الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي رئيسا للمكتب، والدكتورة هبة الله محمد الدناصوري نائب رئيس مكتب التنسيق ، والدكتور تامر حسنين حامد مدير مركز نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور حمادة السيد الجندي مسئول المطبوعات والإعلانات، عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب مسئول لجنة الإشراف الإداري والمالي على أعمال التنسيق، شيرين محمد عبد الرازق المدير الإداري لمركز التطوير مشرفا مالي وإداري بمركز التطوير.



كما تم تشكيل اللجان المختصة بضمان حسن سير العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي والتي تضم :

مجموعة مدخلي البيانات ، مجموعة مراجعة البيانات، لجنة الإستقبال والتوجية بمركز التطوير، لجنة صيانة المعامل، مجموعة التسجيل اليدوي ، مسئولي تنظيم الطلاب ، سكرتارية ومديري رعاية الشباب ، مجموعة البورتال .

ويتم العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بإشراف الدكتور سمر فتحي مدير عام الإدارة ، وإدارة الأمن بإشراف اللواء السيد ندا، والمكتب الإعلامي لجامعة قناة السويس.

يُذكر أن الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأولى هى :

- الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر (90.48% فأكثر)

- الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر (87.07% فأكثر)

- الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر (68.29% فأكثر).

