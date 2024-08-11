جامعة المنصورة تستعد لتسجيل رغبات الطلاب بمكتب التنسيق الإلكترونى.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أنهت جامعة المنصورة، استعداداتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2024 م، وذلك بداية من يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، ولمدة 5 أيام بناء على تعليمات الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لفتح مكتب التنسيق للعام الجامعي الجديد 2024/ 2025.

وجهزت جامعة المنصورة، أربعة أماكن للتنسيق الإلكتروني في الجامعة من خلال وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات "المركز الرئيسي"، وذلك بالمدينة الجامعية بجيهان، ويمكن الوصول لها من خلال بوابة الجلاء، وثلاث مكاتب في كلية التربية داخل الحرم الجامعي، وذلك بقوة 150 جهاز كمبيوتر، و 50 من العاملين لإدخال البيانات، وتسجيل رغبات الطلاب، ولجان استعلامات للرد على استفسارات الطلاب بالإضافة إلى وجود لجان للعام الثاني على التوالي متخصصة للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلن الدكتور وليد الطنطاوي، القائم بعمل الأمين المساعد للتعليم والطلاب، والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة عن بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية عام 2024 اعتبارًا من الاثنين 12 أغسطس الجاري، وحتى الجمعة 16 أغسطس الجاري على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى، التي يبلغ عدد الطلاب بها 117 ألفًا، و 758 طالبًا وطالبة، بحيث تكون:

- الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 23850 طالبًا وطالبة.

- الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 15355 طالبًا وطالبة.

- الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب بها 73995 طالبًا وطالبة.



أثناء تسجيل الرغبات



توافد الطلاب والأهالي لتسجيل الرغبات



في وحدة الخدمات لتسجيل الرغبات



لجنة لذوي الاحتياجات الخاصة



مقر تسجيل الرغبات بالجامعة