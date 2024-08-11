ضبط 158 مخالفة متنوعة خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عن القيام بحملات متنوعة من المديرية: (الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية)، والإدارات التابعة لها: (أجا، بلقاس، مركز ميت غمر، دكرنس، منية النصر، شربين، تمى الأمديد).

وأفاد بأنه بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 300 مخبزا، وتم تحرير 115 مخالفة كالآتي:

محضر تجميع بطاقات بعدد 171 بطاقة.

2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

2 محضر انتهاء من الإنتاج.

4 محاضر تجميع دقيق بقيمة 10 شيكارة.

6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

14 محضر تصرف في دقيق بقيمة 83 شيكارة.

32 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

52 محضر نقص وزن ما بين ( 8 - 26) جم.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 43 مخالفة كالآتي:

24 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

7 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

3 محاضر سلع بدون فواتير.

3 محضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية - اسطوانة غاز).

محضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.

محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 7615 جنيها (تاجر تمويني).

والمضبوطات: 400 لتر سولار، 30 شيكارة نخالة، 100 كجم سكر، 2 اسطوانة غاز، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعلى تعليمات علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبمتابعة كلاً من: محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية، ومشاركة مصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.