شولتز يدعو لوقف إطلاق النار بغزة فى محادثات مع نتنياهو

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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأحد عن قلقه إزاء خطر إندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط، داعيا إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر - في تصريحات له اليوم - إن شولتز أبلغ نتنياهو إدانة برلين تهديدات إيران وحزب الله اللبناني وغيرها لأمن إسرائيل، بحسب ما نقله موقع "دويتش فيله" الإخباري الألماني.

وأكد المستشار الألماني على الحاجة إلى كسر "الدوامة المدمرة للعنف الانتقامي وتقليل التوترات والعمل بشكل بناء من أجل خفض التصعيد".



ودعا أطراف الصراع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيلين لدى حركة حماس في القطاع.



وقال شولتز إن "إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد الإقليمي"، معتبرًا أن "العديد من الأهداف العسكرية" في هجوم إسرائيل ضد حماس قد تحققت، مؤكدا أن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة لا تزال "هائلة".