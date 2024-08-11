سحر السنباطي: نعمل على مكافحة عمل الطفل وحرمانه من حقوقه الأساسية

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على ضرورة بناء كوادر مدربة على دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لـ مكافحة عمل الأطفال، وذلك بهدف تفعيل نظام الرصد وإدارة الحالة والوصول إلى أكبر عدد من الأطفال المعرضين لخطر العمل في سن صغير وتقديم كافة الدعم اللازم بطرق سريعة وعاجلة مع معالجة الأسباب التي أدت إلى حرمانه من حقوقه الأساسية داخل الأسرة، وذلك من منظور تنمية الأسرة المصرية وبناء البشر وتحسين الخصائص السكانية بشكل إيجابي بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريب المدربين على دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لمكافحة عمل الأطفال، التي يعقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي تستهدف العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء وحدات الحماية بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 11 – 15 أغسطس الجاري.

وأوضحت "السنباطي" أن دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لعمل الأطفال تم إعداده ليكون مرجعاً موحدًا لنظام إدارة الحالة والذي ينظم العمل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى مواطن الخطر ومعالجتها في أسرع وقت، فضلا عن توفير آلية للإبلاغ والرصد من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تعمل على رصد واستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر. لافتة إلى انه من خلال هذه الورشة نسعى لإعداد مجموعة من المدربين ذوي المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق ما جاء في الدليل الإجرائي بشكل فعال ومؤثر.

وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة سحر السنباطي بالشكر إلى منظمة العمل الدولية التي لا تألوا جهدا في سبيل مكافحة عمل الأطفال ودعم الشركاء الوطنيين كما توجهت بالشكر إلى الشركاء من وحدات حماية الطفولة بالمحافظة على الجهد المبذول لحماية الأطفال فهم الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الوطنية.