اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ الدكتور نظير عياد بثقة الرئيس وتكليفه مفتيا للجمهورية

الأحد، 11 أغسطس 2024 10:58 م
وزير الأوقاف يهنئ الدكتور نظير عياد بثقة الرئيس وتكليفه مفتيا للجمهورية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه، وتكليفه مفتيًا لجمهورية مصر العربية.

ويتمنى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد كل التوفيق.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالتحية والتقدير والإجلال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق على ما بذله من جهد في سبيل الارتقاء بدار الإفتاء المصرية حتى أضحت متفردة بين دور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي، فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم خدمة لدينه ووطنه، وأجزل له المثوبة.







مفتى الجمهورية

نظير عياد

دار الافتاء




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