حفل موسيقى لفرقة "صحبة السمسمية" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، حفلاً موسيقياً لفرقة "صحبة السمسمية" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى الحادى والعشرين، وذلك على المسرح المكشوف بالساحة الخارجية بمكتبة الإسكندرية.

وقدم الفريق العديد من أغانيه الفلكلورية المميزة مثل: موسيقى عاشق الفن، موشح احن شوقا، عالسمسمية اتجمعنا، عم يا جمال، ياما قريت وسمعت زمان، احنا البمبوطية، اهى جت كده، بلدى يا بلدى يا إسكندرية، غصن الحبيب، اه يالى شوفت القمر، الليلة جميلة، ولا غنى ولا صيت، وغيرها من العديد من أغانيهم المميزة، وذلك وسط تفاعل من الحاضرين من جمهور المهرجان.

جدير بالذكر أن صحبة السمسمية فرقة فلكلورية بورسعيدية، تأسست فى عام 2015 على يد قائد الفريق الفنان أحمد عشرى مع مجموعة من الفنانين الشباب الذين تتلمذوا على يد كبار فنانى السمسمية، وحملوا على عاتقهم الحفاظ على هذا الإرث أبًا عن جد.



وتنظم مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولى فى نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلى الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيرى وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.