مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة يحتفلان باليوم العالمى للشباب الإثنين

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن التعاون المشترك في مبادرة Agile Youth لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم كقادة للتغيير في المستقبل.

واحتفالًا باليوم العالمي للشباب لهذا العام، تقيم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة احتفالية تدشين برنامج STARS بمكتبة الإسكندرية يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024، ونستهدف حضور أكثر من 1600 طالب وطالبة.

ويشمل برنامج الاحتفالية تقديم مجموعة من المحاضرات وورش العمل التمهيدية للتعريف بمبادرة Agile Youth وأهدافها وبرامجها وأنشطتها خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن إطلاق مبادرة Agile Youth يأتي ضمن حزمة برامج وأنشطة الصيف التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة سنويًّا للشباب المشاركين بما يتيح لهم فرصة تنمية مهاراتهم واستثمار وقتهم بأفضل الطرق الممكنة، في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمع واستثمار وقت الشباب في أنشطة مفيدة. ويأتي تعاون المؤسسة هذا العام مع مكتبة الإسكندرية باعتبارها صرحًا ثقافيًّا وعلميًّا كبيرًا وبما لديها من مجموعة مميزة من الخدمات والأنشطة والتدريبات المقدمة للأطفال والنشء والشباب من مختلف الأعمار على مدار العام داخل محافظة الإسكندرية وجميع محافظات الجمهورية.

وتضم المبادرة العديد من البرامج مثل معسكر Agile Youth الذي يهدف لتقديم حقيبة تدريبية شاملة تغطي عدة مجالات كالابتكار التكنولوجي، والقيادة، والاتصال الفعَّال، وغيرها من الموضوعات اللازمة لتأهيل وتزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تساعدهم على مواجهة تحديات العصر بحلول مبتكرة.

وفي إطار هذا التعاون، تطلق مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة برنامجًا تدريبيًّا شاملًا بعنوان برنامج نجوم مصرية «ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي» STARS: Steps Towards Achieving Real Success.

وهو برنامج موجه للشباب والفتيات من طلبة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي وبما يتماشى مع متطلبات العصر. ويضم برنامج STARS سلسة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم، تم إعدادها وتجهيزها استنادًا إلى أبرز برامج وخدمات مكتبة الإسكندرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في تلبية احتياجات النشء والشباب من مهارات ومعارف على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها.

وأعرب الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن كامل ترحيبه ودعمه لهذا التعاون الهام مع مؤسسة حياة كريمة الذي يهدف إلى تكاتف الجهود نحو تحقيق الهدف الأسمى لبناء الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم. وأكد زايد تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذا التعاون المشترك بين المؤسستين نحو تلبية احتياجات الشباب المصري وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المستقبلية.

كما أشاد أيضًا بإسهامات مؤسسة حياة كريمة في تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا منذ تأسيسها عام 2019، والارتقاء بمستوى معيشة الفرد المصري في كافة الجوانب، من تعليم، وصحة، وتوصيل الكهرباء، وتوصيل شبكات المياه، والصرف الصحي، التثقيف وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر ماديًّا واجتماعيًّا.

وأشادت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون المثمر مع مكتبة الإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نشر الوعي، وأكدت الأستاذة عهود أن التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة يعكس التزامهما المشترك بتحقيق التنمية في المجتمع، فنحن نثمّن الشراكة مع مكتبة الإسكندرية التي لطالما كانت منارة للعلم والمعرفة في مصر والعالم وكيف تلعب الان دورًا حيويًا في تعزيز الثقافة والوعي على مستويات مختلفة. فإن التعاون المشترك بيننا يعزز من قدرتنا على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم الثقافي والتعليمي لهم مما يساهم في بناء الانسان ومن ثم مجتمع أكثر وعياً وتقدماً.

ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر وتوسيع نطاقه ليشمل مزيد من المبادرات التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".