ثقافة الأقصر تناقش الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، فى إطار برامج وزارة الثقافة، ونظمت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصر بمركز شباب طيبة بالعوامية، منتدى الشباب بعنوان "الآثار السلبية لتطبيق التيك توك والألعاب الإلكترونية على الشباب"، تحدثت خلاله حياة عبد الرحيم أخصائى نفسى وتخاطب لذوى القدرات الخاصة، عن طرق الحماية من مخاطر التيك توك وأن إدمان التيك توك هي إحدى مشاكل العصر الراهن التى يصاب بها الشباب اليوم وصولا إلى الفئات العمرية الكبيرة، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى خاصة تطبيق التيك توك بطريقة غير أخلاقية، وقد يؤدي إدمان التيك توك إلى تغييرات دماغية مما يؤثر على قدرتنا على التركيز.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإرهاب" تناول خلالها سيد صدقى معنى الإرهاب والذي يشمل تخويف السكان أو الحكومات من خلال التهديد أو ارتكاب العنف قد يؤدي إلى الوفاة والإصابة الخطيرة وأخذ الرهائن لذلك يجب منع هذه الأعمال وقف تمويل الشبكات الإرهابية والتصدّي لحركتها ونشاطها وذلك من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "فترة المراهقة" تحدثت سوسن محمد صالح مصطفى مسؤول تثقيف صحي الإدارة الصحية بالأقصر عن فترة المراهقة وما يطرأ عليها من تغيرات جسمانية وصحية للبنات والشباب وكيفية التعامل معها وتفادي أخطار هذه المرحلة الهامة للشباب، وأعدت ورشة حكي بعنوان "الفرخة المغفلة" تأليف عبدالفتاح إسماعيل سردتها إيمان محمود.