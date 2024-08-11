تعليم دمياط: نقل جميع المنتدبين كليا بين الإدارات وفق قواعد النقل والندب

دمياط معتز الشربيني

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه تم تقليص الفترة المسائية بالمدارس حتى لا يتأخر الطالب لأوقات متأخرة خارج منزله كانت تصل للساعة 6 مساء فيما عدا 4 مدارس على مستوى المحافظة.

وتابع: كما عملت مديرية التربية والتعليم على فك الكثافة الطلابية داخل الفصول عن طريق إعادة استثمار موارد المدارس المادية والبشرية وكافة الأماكن غير المستغلة ليصبح بكل فصل عدد 40 طالبا بواقع طالبين على كل ديسك لتكفل عملية تعليمه حقيقة وتوفير مناخ صالح للتعلم لكل من المعلم والمتعلم والتكامل بين مدارس الحى أو القرية أو القطاع أو النطاق وحل مشاكل المعلمين مع القدرة على سد العجز وذلك إيمانا بالمسئولية تجاه الزملاء من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم مع الالتزام بألا تكون هناك حصة واحدة بدون معلم على مدار اليوم الدراسى لكل فصول المدرسة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا خلال الفترة الصيفية تفعيل الأنشطة بالمدارس لينال كل طالب والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة والحساب، ولراحة المعلمين أوضح وكيل الوزارة، أنه قام بنقل جميع المنتدبين كليا بين الإدارات كما قام بالاستجابة وفق قواعد النقل والندب بقبول طلبات جميع المعلمين بجميع الإدارات الذين يرغبون فى الندب لأماكن قريبة من مساكنهم حتى يعمل المعلم براحة نفسية داخل الفصل كما أصدر تعليماته بصرف جميع المستحقات المتأخرة فى الصرف، وهناك أيضا الكثير الذى سيتم الإعلان عنه فى وقته.