مدير تعليم دمياط يتفقد أعمال الصيانة وتفعيل المبادرات الصيفية بمدارس كفر البطيخ

دمياط معتز الشربيني

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم، سير أعمال الصيانة بمجمع مدارس جمصه غرب الابتدائية رفاعة الطهطاوى وجمصه غرب الابتدائية وأبو بكر الصديق الابتدائية بحضور بكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة، على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمجمع ووعد بزيارة أخرى قريبة لمتابعة موقف الانتهاء من عمليات رفع كفاءة المجمع.

كما قام بزيارة مدرسة الشهيد معاذ القصبى الإعدادية بنات بالركابية، ثم توجه الى مدرسة الركابية الابتدائية الجديدة لزيارة موقع انشاء مدرسة صناعية بمنطقة الركابية بمساحة 21000 متر مؤكداً أنها ستكون مدرسة متميزة بإمكانيات متطورة لتكون صرح تعليمى مضاف إلى إدارة كفر البطيخ و مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

ثم تفقد وكيل الوزارة معرض الأنشطة الصيفية بمدرسة كفر البطيخ الابتدائية المشتركة وتفعيل مبادرات صيفى فى مدرستى وألعب أتعلم، ومنتجات الأطفال فى إطار مبادرة المستثمر الصغير، وتدريب اساسيات التوكاتسو وتفعيل البرنامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب.