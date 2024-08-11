تعليم الأقصر تعلن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، اليوم الأحد، قائمة أوائل الطلبة والطالبات في الثانوية العامة على مستوى المحافظة، حيث ضمت القائمة الطلبة المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات من مختلف الإدارات التعليمية.

فيما توفر جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس الجامعة، 3 معامل تنسيق لطلبة الثانوية العامة مع إعلان النتيجة وبدء المراحل المختلفة للتنسيق للعام الجديد، حيث إن الجامعة جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية، وتم تجهيز مكاتب التنسيق بالجامعة لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للجامعات، والتي تنطلق قريباً.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه يمكن لكل طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم أن يتوجهوا لثلاثة معامل وهى ما يلي:- (معمل كلية الحاسبات والمعلومات بالعوامية - معمل كلية الفنون الجميلة بشارع خالد بن الوليد - معمل كلية السياحة والفنادق بجوار جهاز مدينة طيبة شمال الأقصر).

وأشارت رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه المعامل تعمل حتي نهاية مراحل تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والشهادات المعادلة، وذلك بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا بحسب كل مرحلة، حيث أن هذه المعامل مدعمة بإنترنت فائق السرعة وطابعة ومتاحة بالمجان تماماً لجميع الطلاب، كما وجهت بتوفير كافة سبل الراحة والدعم من جانب القائمين على هذه المعامل، والذين تم تدريبهم بشكل جيد لتقديم المساعدة للطلاب، والرد على كافة استفساراتهم خلال مرحلة التنسيق.



تعليم الأقصر تعلن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة



جانب من قائمة أوائل الثانوية العامة فى الأقصر