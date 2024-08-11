تطوير منطقة على بن أبى طالب فى بورسعيد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محمد فرج

تشهد محافظة بورسعيد، خطة موسعة لتطوير المناطق السكنية والطرق والميادين، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى حي الزهور.

ومن جانبها تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور، والتي يجرى تطويرها على أعلى مستوى.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف أعمالها في تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، بداية من شارع 23 ديسمبر وحتى شارع محمد سرحان.

وعلى الجانب الآخر تكثف الأجهزة المعنية أعمال التطوير، والرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الشارع، فضلاً عن تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، بجانب رفع وإزالة كافة الاشغالات والمخالفات والتعديات والأعمال التى تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد".