جارديان: ستارمر يواجه ضغوطا للوفاء بوعده مناقشة القتل الرحيم فى البرلمان

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يواجه ضغوطا للوفاء بوعده للسماح بتصويت فى البرلمان على تشريع الموت الرحيم، حيث من المقرر تقديم مشروع القانون إلى مجلس اللوردات اليوم الجمعة.

وسيقترح اللورد فلاكونر، الذى عمل من قبل فى حكومة تونى بلير، مشروع قانون من أحد الأعضاء للسماح بالموت الرحيم لإنهاء حياة البالغين المرضى بأمراض مميتة، بعد أن جاء فى المركز الثانى فى اقتراع النبلاء الأسبوع الماضى.

وكان ستارمر قد قال فى مارس الماضى إنه يؤيد تغيير القانون، ووعد مذيعة التلفزيون إستر رانتزين، التى كانت تعانى من سرطان فى المرحلة النهائية وتقود حملة من أجل الموت الرحيم، أنه لو أصبح رئيسا للوزراء، فإن سيضمن أن يخصص البرلمان وقتا لمناقشة القضية والسماح بإجراء تصويت حر. وكرر هذا التعهد بعد فوزه فى الانتخابات العامة فى وقت سابق هذا الشهر.

إلا أن بعض المدافعين عن تغيير القانون يخشون أن رئيس الوزراء ربما يقرر الانتظار حتى يتم تقديم مشروع قانون فى مجلس العموم. ومن المقرر أن يعقد اقتراع للنواب فى سبتمبر القادم.



وقال فلاكونر إن ستارمر التزم بضمان أن يكون هناك وقت يناقش فيه البرلمان موضوع القتل الرحيم، إلا أن مشروع قانون مجلس العموم هو طريق أكثر تأكيدا من مشروع قانون موجه إلى اللوردات.

وصرح فلاكونر للجارديان قائلا إن هناك عدد من النواب يسعون للمضى قدما فى هذه القضية لو نجحوا فى الاقتراع، واصفا إياه بالإصلاح الاجتماعى الكبير، الذى يرى أن لديه فرصة كبيرة لتحقيق النجاح. وتابع قائلا إنه سيكون مشروع قانون يتم تذكر النائب به،وربما لا يكون مشروع قانونه هو، لكنه يريد المضى قدما، مضيفا ان هناك إحساس الآن بأن مشروع القانون سيمضى بطريقة أو بأخرى.