اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحبط محاولة ختان طفلة بأسيوط

كتب محمود راغب

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة تشويه الأعضاء التناسلية لطفلة في الرابعة عشر من عمرها، بإحدى قرى محافظة أسيوط.

وتلقى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط بلاغاً يفيد باعتزام إحدى الأسر بقرية بمحافظة أسيوط إجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) ، لطفلة في الرابعة عشر من عمرها.

وعلى الفور قام مكتب شكاوى المرأة بالفرع بالتعاون مع فريق عمل برنامج "نورة" بمحافظة أسيوط باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والسريعة التي تمنع إلحاق الضرر بالطفلة، حيث تم على الفور التواصل بأعضاء النيابة العامة بالمحافظة ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن، وعلى الفور تم ضبط واحضار والد الطفلة وعمها بمركز الشرطة، وتم أخذ تعهد عليهم بعدم إجراء الختان للطفلة وفي حالة التعرض لها سيتم معاقبتهما بأقصى عقوبة وفقاً للقانون، وتم متابعة الفتاة والاطمئنان عليها.

واعرب المستشار سناء سيد خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة عن خالص شكره وتقديره الى وزارة الداخلية والنيابة العامة علي الجهد المبذول والتدخل السريع في انقاذ الفتاة من هذه الجريمة قبل التنفيذ بساعات قليلة .

وأكد المستشار سناء سيد خليل أن اللجنة الوطنية عازمة كل العزم على القضاء على هذه الجريمة النكراء والتوعية بمخاطرها، وسوف تتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الفتيات والسيدات ، مشددا على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان حقوق الفتيات والنساء في العيش بكرامة وصحة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز حملات التوعية وضمان تطبيق القانون بحزم على كل من يشارك في هذه الجرائم.

وشددت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة بشعة في حق فتياتنا الأبرياء، ولا يوجد لها أي اصل في الدين ولا تدرس في كليات الطب، معربة عن أسفها الشديد من إصرار بعض الأهالي على فعل هذه الجريمة التي لها أضرار جسدية ونفسية جسيمة، مؤكدة على أن ختان الإناث جريمة بنص القانون ومع تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجرائم فإنه لا تهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

وتناشد اللجنة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم والمحرضين عليها لتحقيق الوقاية منها قبل وقوعها عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة على رقم ١٥١١٥ أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس القومي للمرأة بالفيس بوك.

و خط نجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.