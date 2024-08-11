اليوم السابع
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الشركة المتحدة تهنئ البطل أحمد الجندي بذهبية أولمبياد باريس: رفع اسم مصر

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:14 ص
الشركة المتحدة تهنئ البطل أحمد الجندي بذهبية أولمبياد باريس: رفع اسم مصر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب سيد الخلفاوى

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هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البطل المصري أحمد الجندي؛ لفوزه بالميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، بأولمبياد باريس 2024.
 
وتؤكد الشركة المتحدة فخرها بما حققه البطل الأولمبي، والإنجاز الذي سيظل محفورًا في تاريخ مصر الأولمبي، بعدما استطاع تحقيق الميدالية الذهبية، ورفع اسم مصر وعلمها عاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.
 
وأكدت الشركة المتحدة أن ما حققه البطل الأولمبي أحمد الجندي أعطى مثالًا للعزيمة والإصرار وقوة الإرادة، مانحًا القدوة لشباب مصر.. مبروك للبطل ولشعب مصر العظيم.
 
حصل أحمد الجندى لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024، وتصدر الترتيب العام للنهائى قبل منافستى السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثانى فى الخماسى الحديث بأولمبياد باريس.

 







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