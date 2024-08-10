والدة أحمد الجندى: ذهبية تاريخية لابني حبيبي أسطورة الخماسي الحديث

كتب سيد الخلفاوى

عبرت أمانى حسن، والدة أحمد الجندى، عن سعادتها الكبيرة بعد حصول ابنها، ميدالية ذهبية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقالت والدة "الجندى" : الله اكبر والعزة لله ...الحمد لله حمد كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال والعظيم سلطانه.. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم... ذهبية تاريخية لابني حبيبي احمد الجندي أسطورة الخماسي الحديث العالمي وأفضل رياضي في تاريخ مصر الحديث... تحيااااااا مصر

وحصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.



وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.





وانتهى أمس السبت أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الأول برقم أولمبي جديد حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.



ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، وهما سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.