السيطرة على حريق داخل محطة شركة توزيع الكهرباء بإيتاى البارود بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل داخل محطة كهرباء إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، دون وجود إصابات حتى الآن، كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت اخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل أحد محولين بمحطة توزيع كهرباء بإيتاى البارود، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها الدكتوره جاكلين عازر محافظ البحيرة الى مكان الواقعة، وكذلك سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده إلى باقى محطة الكهرباء.

وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.