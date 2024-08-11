اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخزن خردة فى كرداسة دون إصابات.. صور

الأحد، 11 أغسطس 2024 02:45 م
السيطرة على حريق مخزن خردة فى كرداسة دون إصابات.. صور حريق مخزن في كرداسة
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن خردة في منطقة كرداسة دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى كرداسة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق داخل مخزن (1)
حريق داخل مخزن (1)

 

حريق داخل مخزن (2)
حريق داخل مخزن (2)

 

حريق داخل مخزن (3)
حريق داخل مخزن (3)

 

حريق داخل مخزن (4)
حريق داخل مخزن (4)

 

حريق داخل مخزن (5)
حريق داخل مخزن (5)

 

حريق داخل مخزن (6)
حريق داخل مخزن (6)

 

حريق داخل مخزن (7)
حريق داخل مخزن (7)

 

 







حريق مخزن

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كرداسة

حريق داخل مخزن




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