اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 03:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى تهنئ سارة سمير ووالدتى الجندى والسيد أبطال الأولمبياد

الأحد، 11 أغسطس 2024 03:16 م
السيدة انتصار السيسى تهنئ سارة سمير ووالدتى الجندى والسيد أبطال الأولمبياد السيدة انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفيا مع والدة كل من بطلنا الأولمبي أحمد الجندي والبطل محمد السيد، حيث أكدت لهما أن مصر والمصريين يفخرون بنجليهما، الذان حققا إنجازا مشرفا، يثبت حقيقة أن كل رجل عظيم خلفه إمرأة عظيمة.

كما أجرت قرينة الرئيس اتصالاً ببطلة مصر سارة سمير، الملهمة في إرادتها وعزيمتها ووجهت لها التحية والتقدير على إنجازها.

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"شكرا لكم يا أبطال، إنجازكم يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية".







انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

احمد الجندي

سارة سمير

اولمبياد باريس

الميدالية الذهبية

عاجل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة