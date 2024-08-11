اليوم السابع
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أحمد الجندى وسارة سمير يحملان علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس (إنفوجراف)

الأحد، 11 أغسطس 2024 03:22 م
أحمد الجندى وسارة سمير يحملان علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس (إنفوجراف) أحمد الجندى وسارة سمير يحملان علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس

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يحمل الثنائي الأولمبي أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس 2024، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

وتختتم الأحد 11 أغسطس منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي استمرت لـ 3 أسابيع. وسيقام حفل الختام الأحد في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحمد الجندى وسارة سمير يحملان علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس 2024
أحمد الجندى وسارة سمير يحملان علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس 2024

 

وصرّح ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية قائلا: "استقررنا على أن يحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس أيضا".

ورفع الجندي وسارة علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم في نهر السين.

وأضاف: "لدينا 12 لاعبا تواجدوا في المراكز من الرابع إلى الثامن وكانوا مرشحين لحصد ميداليات لولا سوء التوفيق".

وحصدت مصر 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش.







أحمد الجندى

سارة سمير

أولمبياد باريس

حفل ختام أولمبياد باريس




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