اليوم السابع
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الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل قياديا داعشيا خطيرا فى الأنبار

الأحد، 11 أغسطس 2024 11:00 م
الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل قياديا داعشيا خطيرا فى الأنبار الأمن العراقى
أحمد علوى

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ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية خلال عملية نوعية في محافظة الأنبار القبض على قيادي خطير في تنظيم "داعش" الإرهابي يدعى (أبو صفية العراقي).

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان: "نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي خطير عمل ما يسمى نائب والي ولاية الفرات سابقا المدعو (أبو صفية العراقي) في قضاء الرمانة.

وأشارت إلى أن أبو صفية شارك في العديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والسورية في وقت سابق.

كما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية الجمعة الماضية عن تدمير أوكار لتنظيم "داعش" في صحراء الأنبار.







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