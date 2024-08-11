"الإيسيسكو" تختتم ورشتها فى بوركينا فاسو لتعزيز مهارات الفنانين التشكيليين

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اختتمت، في مدينة بوبو ديولاسو بجمهورية بوركينا فاسو أعمال ورشة العمل، التي عقدها قطاع الثقافة والاتصال في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة في بوركينا فاسو، واللجنة الوطنية البوركينية لليونيسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) والإيسيسكو، لتعزيز مهارات وبناء قدرات الفنانين التشكيليين، في تخصصات الرسم والنحت والنقش والفيديو والتصوير الفوتوغرافي.



وبحسب بيان صحفي صدر عن الإيسيسكو؛ فإن الورشة، التي استمرت على مدى أربعة أيام ، هدفت إلى إكساب الفنانين المشاركين المعلومات النظرية والتطبيقية حول الأدوات الفنية الجديدة، والمهارات اللازمة لمواكبة المعايير الدولية في المجال، بالإضافة إلى تطوير مداركهم في كل ما يتعلق بالمواد الخام المصنوعة من المواد المحلية والمستوردة، والنماذج الجديدة للإبداع التشكيلي المعاصر.



وأشاد أدجيما ثيومبيانو، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيس اللجنة الوطنية في بوركينا فاسو، فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه ، الدكتور فانسون سيدوغو، الأمين العام للجنة الوطنية البوركينية، بجهود الإيسيسكو في تقديم الدعم المتواصل لبوركينا فاسو في التربية والعلوم والثقافة، مؤكدا أن معظم الفنانين التشكيليين في البلاد يتعلمون بشكل ذاتي، وهذه الورشة ستسهم في تسليح المشاركين بالمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المجال الثقافي والفني على المستوى الدولي.