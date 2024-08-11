استشهاد شابين أحدهما معتقل متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال في جنين

أحمد علوى

استشهد، اليوم الأحد، شابان متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الشاب صبحي أحمد صبحي البظ (36 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي.

وكان 5 شبان استشهدوا بقصف الاحتلال مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين يوم الثلاثاء الماضي، فيما أصيب 6 آخرون بالشظايا والرصاص، منهم الشاب صبحي.

كما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم، استشهاد المعتقل الجريح كفاح ضبايا من مخيم جنين، متأثرا بإصابته.

وكان ضبايا والشابان جهاد جمال محمد حسين، وحمادة فراحتي، قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتم اعتقالهم، في السادس من شهر أغسطس الجاري خلال اقتحامها قرية كفر قود ومحاصرتها منزلا، كما استشهد الشابان وليد جمال محمد حسين (33 عاما) وخضر حسين خضر أبو قطنة (33 عاما) وتم احتجاز جثمانيهما.



وباستشهاد ضبايا والبظ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 622 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم 145 طفلا، و9 سيدات.