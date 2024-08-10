اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 12:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حماس: شهداء مجزرة التابعين كلهم مدنيون استهدفوا وهم يؤدون صلاة الفجر

السبت، 10 أغسطس 2024 11:53 م
حماس: شهداء مجزرة التابعين كلهم مدنيون استهدفوا وهم يؤدون صلاة الفجر غزة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حماس تؤكد أن من استشهدوا في مجزرة التابعين ليس بينهم مسلح واحد وكلهم مدنيون استهدفوا وهم يؤدون صلاة الفجر. 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة

مجزرة التابعين

التابعين

مدرسة التابعين

حماس

حركة حماس

المقاومة

اسرائيل

مجازر اسرائيل

المجازر الاسرائيلية

اخبار غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة اليوم

فلسطين الان

اخبار فلسطين الان

فلسطين اليوم

اخبار فلسطين اليوم

هدنة

وقف اطلاق النار

طوفان الاقصى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة