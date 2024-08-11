إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كل الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 30 حالة تعدٍ مخالف للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



