اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يهنئ العرب الفائزين بميداليات بأولمبياد باريس

الأحد، 11 أغسطس 2024 09:32 ص
أبو الغيط يهنئ العرب الفائزين بميداليات بأولمبياد باريس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتهنئة لكل الرياضيين العرب الذين احرزوا ميداليات خلال أولمبياد باريس من الجزائر وتونس والمغرب ومصر والبحرين وقطر والاردن.

أعرب أبو الغيط، على حسابه بموقع إكس، عن تطلعه إلى  المزيد من النجاحات لشباب الرياضيين في مناسبات كبري مثل الاولمبياد.

وأضاف "الكل اجتهد وكافح والبعض اضطر لكفاح من نوع خاص مثل ابنتنا ايمان خليف التي تحملت الكثير ولكن صمودها في وجه التنمر كان نموذجاً طيباً".

واختتم أبو الغيط منشوره بالتأكيد على أن التهاني والتبريكات لا تنسينا مآسي اخوتنا في غزة مطالبا القوى الدولية الاولي ان تضطلع بمسؤوليتها وتوقف جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل المجرم.







أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

أولمبياد باريس

إيمان خليف

الجزائر

غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة