أبو الغيط يدين "مجزرة الفجر" فى غزة ويؤكد: عمل جبان وسُبة فى جبين الاحتلال

بيشوى رمزى

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فى مدرسة تؤوى نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وجرح المئات.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط وصفه للمجزرة "بالعمل الجبان الذي يُمثل سُبة في جبين جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً ان قتل المدنيين النازحين أثناء صلاة الفجر هو جريمة تفوق حتى المستوى المتدني المعهود عن الجيش الإسرائيلي من حيث الإمعان في الخسة والتجرد من الضمير.



وقال أبو الغيط إن استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة هو رخصة لإسرائيل بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب، داعياً المجتمع الدولي لبذل ضغوط حقيقية على إسرائيل للتفاوض بشكل جاد، من خلال الوسطاء، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة في مقابل صفقة للأسرى.