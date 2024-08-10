اليوم السابع
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وزير الكهرباء يشارك فى بدء تركيب أول محول بمحطة الربط المصرى السعودى

السبت، 10 أغسطس 2024 02:25 م
وزير الكهرباء يشارك فى بدء تركيب أول محول بمحطة الربط المصرى السعودى جولة الوزير
كتبت رحمة رمضان

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تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة الربط المصرى السعودى بمدينة بدر جهد 500 كيلو فولت للمشاركة فى بدء أعمال تركيب أول محول بالمحطة، والذى يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن هذا المحول هو الأول من نوعه من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية فى الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومشاركة مسئولى الشركات القائمة على التنفيذ.


 







الكهرباء

الطاقة المتجددة

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محمود عصمت

الربط الكهربائي بين مصر و السعودية




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