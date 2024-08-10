وزير الرى: تحليل عينات من مياه المصارف الزراعية لبحث مدى ملائمتها

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى مشروعات الوزارة وحالة المنظومة المائية بمحافظة الغربية، حيث تم المرور على نهاية ترعة بحر سيف ومحطة خلط دميا بمركز كفر الزيات بـ محافظة الغربية ، وهى إحدى الترع الواقعة بنهايات شبكة الرى وكانت تعانى من مشاكل عديدة فى الرى وتعتمد على الرى التكميلي من مياه الآبار الارتوازية.

استقبل المنتفعون الوزير بإبلاغه ارتياحهم لتوافر المياه على ترعة بحر سيف مقارنة بالسنوات الماضية ، وعلى حد قولهم فهو أول صيف منذ سنوات لا يعانى فيه المنتفعين من عجز المياه ، مع انخفاض الشكاوي بشكل ملحوظ .

وخلال الزيارة أكد سويلم أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين ، مؤكدا على أهمية قيام روابط مستخدمي المياه بدورها فى هذا الشأن ، والتاكيد على استمرار التعاون بين المزارعين والروابط والتنسيق مع وزارة الزراعة لإستمرار أعمال تطهير المساقي الخاصة .

كما وجه بالحصول على عينات من مياه المصارف الزراعية لتحليلها والتأكد من مدى ملائمتها لإعادة الاستخدام فى المنطقة .

وفى ضوء رصد واقعة قيام مقطورة نقل بسحب مياه من الترعة والقائها في الطريق العام فقد وجه سويلم بشكل مشدد بعدم تكرار مثل هذه الواقعة وعدم رش الشوارع بالمياه و رفض هذه السلوكيات التى تمثل إهدارا للمياه .

وفى حواره مع عدد من العاملين بالوزارة أكد سويلم على أن صرف مكافآت التميز غير الاعتيادي موجه للمتميزين فقط من العاملين تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لصالح العمل.