اليوم السابع
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نائب محافظ قنا يوجه مسئولى المركز التكنولوجى بتذليل العقبات أمام المواطنين

السبت، 10 أغسطس 2024 05:52 م
نائب محافظ قنا يوجه مسئولى المركز التكنولوجى بتذليل العقبات أمام المواطنين نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجى
قنا - صابر سعيد

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تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لمركز ومدينة أبو تشت، لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات، والاطمئنان علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستمع نائب محافظ قنا، لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجها مسئولي الوحدة المحلية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، مشددًا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

يأتي ذلك فى إطار تكليف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز، وتكثيف حملات التوعية بقانون التصالح وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح، رافقه خالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.







المركز التكنولوجي بقنا

=محافظ قنا

محافظة قنا

اخبار قنا




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