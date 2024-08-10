مقتل 17 شخصا فى هجوم شنه مسلحون على قرية نيجيرية

أحمد علوى

أفادت صحيفة Sun نقلا عن بيان للمتحدث باسم الشرطة المحلية النيجيرية أن 17 شخصا على الأقل، بينهم ضابطا شرطة، قتلوا في هجوم شنه مسلحون على قرية في ولاية بينو بجنوب شرق نيجيريا.

ونقلت الصحيفة بيان المتحدث باسم الشرطة النيجيرية: "قرية آياتي في منطقة جوكوم بولاية بينو يوم الخميس.. اجتاحها عدد كبير من المسلحين وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي على القرويين. أصيب 15 شخصا بالرصاص في الهجوم وتوفيوا لاحقا في المستشفى. كما قُتل اثنان من عناصر الشرطة".

وأكد المتحدث أن الشرطة "استجابت على الفور" لنداء السكان المحليين ووصلوا إلى مكان الهجوم.

ويعاني جنوب شرق نيجيريا، الذي كان في وقت ما من أكثر المناطق أمنا في البلاد، من العنف والفقر المتزايد، حيث تؤثر عمليات الإغلاق العنيفة على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.