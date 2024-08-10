معهد بحوث القطن: زراعة 70 ألف فدان بإكثارات القطن العام الحالى موزعة على 7 أصناف

كتبت أسماء نصار

تفقد قيادات معهد بحوث القطن حقول إكثار تقاوى القطن بمراكز بيلا والحامول والرياض لإكثار الصنف سوبر جيزة 94 لمتابعة حالة الإكثارات وعمليات نقاوة واستئصال النباتات الغريبة إلى جانب المرور على المزارع المعاونة ومزارع بذور تقاوى الاساس بهذه المراكز.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة الاهتمام بالتقاوى المعتمدة وانتاج سلالات نقية تعطى اعلى انتاجية من المحاصيل المختلفة وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك لنقل الخبرات الإرشادية والاهتمام بالمزارع المعاونة والاهتمام بإكثار التقاوى وانتاج افضل سلالات تقاوى نقية من المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول .

أوضح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن أن معهد بحوث القطن يبذل قصار جهده من اجل انتاج سلالات نقية سنويًا من جميع أصناف القطن المصرية الموجودة على الخريطة الصنفية والتى يصدر بها قرار وزارى سنوى للسياسة الصنفية وتوزيع الاصناف على المراكز بالمحافظات والمراكز الإدارية المختلفة وقد بلغت المساحة المنزرعة من اكثارات القطن هذا العام 70 الف فدان موزعة على سبع اصناف وذلك لإنتاج تقاوى الاساس والمعتمدة.

وقال أن الصنف سوبر جيزة 94 بلغت مساحة الاكثار منه هذا العام حوالى 30 الف فدان وجارى عمليات نقاوة واستئصال النباتات الغريبة فيها وعمليات التفتيش الحقلى وذلك للوصول إلى اعلى نقاوة وراثية ممكنة فى هذا الصنف وذلك لإنتاج كميات من البذرة تكفى كل المساحات المستهدف زراعتها فى الموسم القادم.

كما أشار الدكتور وليد يحيى إلى انه هناك مساحة من اكثارات الصنف سوبر جيزة 97 هذا العام مقدارها حوالى 7160 فدان بالمنوفية والغربية واننا نتجه إلى زيادة كميات الاكثار من هذا الصنف للتوسع فى هذا الصنف فى العام المقبل حيث انه من الأصناف عالية الإنتاجية والمبكرة وقصيرة العمر إلى جانب التوسع فى مساحات الاكثار للصنف الأحدث على الخريطة الصنفية وهو الصنف جيزة 98 والذى يزرع فى محافظتى سوهاج والوادى الجديد وذلك ليشمل مساحات سوهاج واسيوط والوادى الجديد العام المقبل وهومن الأصناف متحملة الحرارة و الموفر فى المياه لحوالى 20% من المقنن المائي.



وقال الدكتور ياسر المنسى أن معهد القطن يهتم اهتمام كامل بالإرشاد الزراعى والتوعية الارشادية من تدريب المرشد والمزارع وإقامة الندوات الارشادية والمدارس الحقلية والحقول الارشادية والمقارنة على مستوى المحافظات من اجل رفع الوعى الارشادى وزيادة الانتاجية وكيفية نقل التوصيات المثلى من البحوث إلى المزارع لتقليل الفجوة بين الحقول الارشادية وحقول المزارعين.



وفى سياق متصل نوه الدكتور مصطفى عمارة إلى التواجد التام طوال الأسبوع لباحثى معهد القطن فى كل المراكز الارشادية وفى حقول المزارعين من اجل حل أى مشكلة تواجه المزارعين وان المعهد يوفر الأصناف الجديدة والتقاوى المنتقاة والمعتمدة من كافة الاصناف من اجل المزارع ومن اجل رفع الناتج القومى لمحصول القطن وذلك لانتاج ما يكفى من القطن الذى يعتبر مصدر مهم للاقتصاد القومى وللصناعة الوطنية.