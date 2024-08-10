اليوم السابع
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مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة فى تشيلى

السبت، 10 أغسطس 2024 04:18 ص
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة فى تشيلى تشيلى
أحمد علوى

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لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة من نوع Piper Navajo في منطقة جبلية بجنوب تشيلي.

وأكدت هيئة الطيران المدني في تشيلي العثور على حطام الطائرة التي اختفت من الرادارات يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الطيار والركاب الستة لقوا مصرعهم.


وكانت الطائرة التابعة لشركة Transportes Aereos San Rafael المحلية تنفذ رحلة بين مدينة كويهايكي إلى بلدة تشيلي تشيكو على الحدود مع الأرجنتين في جنوب البلاد.

وفتحت هيئة الطيران المدني تحقيقا في الحادث، وأرسلت خبراء إلى المكان.

وتشير التقارير الإعلامية المحلية إلى سوء الظروف الجوية في المنطقة التي وقع فيها الحادث.







تشيلى

تحطم طائرة فى تشيلى

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