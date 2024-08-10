مجمع البحوث الإسلامية: عدد (صَفَر) من مجلة الأزهر يضم مقالات نوعية لكبار العلماء

كتب لؤى على

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر (صَفَر) لعام 1446هـ من مجلة الأزهر الشريف، التي تُتاح بشكل دوري مطلع كلِّ شهر عربي.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ صدور العدد الجديد يأتي استمرارًا لمسيرة المجلة في نشر العِلم والمعرفة، موضِّحًا أنه يتضمَّن مجموعةً متنوِّعةً من المقالات التي كتبها نخبةٌ من العلماء والمتخصِّصين في العلوم الشرعية والعربية ومختلِف جوانب الفكر الإسلامي؛ وذلك إسهامًا من المجلة في نشر الوعي الدِّيني والثَّقافي لدى المسلمين.

وأشار عيَّاد إلى أنَّ من أبرز المقالات التي نشرتها مجلة الأزهر في هذا العدد: مقالًا في تفسير سورة (النساء) للإمام محمد عبده، ومقالًا بعنوان: (العزَّة) للشيخ محمد الغزالي، ومقالًا بعنوان: (لو رَضِيَ النَّاس) للدكتور علي العماري، من كبار البلاغيين في العصر الحديث، ومقالًا بعنوان: (العَلْمانية في ثوب التنوير) للدكتتر محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، ومقالًا بعنوان: (حِفظ السُّنة إرادة إلهية) للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ومقالًا بعنوان: (صناعة الحلال وعَلاقتها بالتنمية الاقتصادية المستدامة) للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومقالًا بعنوان: (جولد تسيهر زعيم المستشرقين والمستغربين في حربهم على الإسلام) للدكتور عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

من جانبه، لفت الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت مع عدد هذا الشهر كتابَين هديَّةً للقرَّاء؛ بعنوان: (الشريعة الإسلامية والتطوُّر الاجتماعي عبر التاريخ) للشيخ محمد علي السايس (ت. 1396هـ)، عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و(في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العِلم) للدكتور يحيى هاشم فرغل، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وهما مِن تقديم: الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أنَّ باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامَّة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قِسم الاشتراكات بمؤسَّسة الأهرام.



