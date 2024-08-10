اليوم السابع
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السبت، 10 أغسطس 2024 06:50 ص
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طرق التقديم فى المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد

السبت، 10 أغسطس 2024 06:00 ص
طرق التقديم فى المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد المعهد العالى لتكنولوجيا النقل
كتب ــ سيد الخلفاوى

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10 - خريجى المعهد يحصلون على وظائف بهيئة السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائى السريع والمونوريل .

 

 
 






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