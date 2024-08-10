طرق التقديم فى المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد

1- تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى، والذى سيصبح متاحا للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، ولا داعى مطلقا للحضور لمقر المعهد بوردان - الجيزة ـ إلا بعد قبول الترشح عن طريق مكتب التنسيق، ووفق التعليمات التى تصدرها إدارة المعهد حين ذلك .

2- بناء على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد، يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية)، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المرشحين للقبول إلى إدارة المعهد.

3- تبدأ بعد ذلك أعمال اختبارات القدرات المرشحة للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة)، وفي حال عدم اجتياز أي طالب للاختبارات يتم ترشيحه للرغبة التالية مباشرة عن طريق التنسيق ولا يضار الطالب مطلقا.

4- الدراسة بالمعهد لمدة أربع سنوات (بنظام 2+2) للحصول على درة البكالوريوس ( يعنى ممكن الطالب يكتفى بسنتين دراسة ويحصل على دبلوم فنى فوق متوسط، أو يكمل عامين إضافيين ويحصل على درجة البكالوريوس)، وتكون الإقامة داخلية خلال أيام الدراسة، والمعهد بمصروفات، والمصروفات مقابل جزء من تكاليف الإقامة والإعاشة.

5- الحد الأدنى للقبول يتحدد بحسب مجاميع الطلاب الراغبين فى القبول بالمعهد عبر مكتب تنسيق القبول فى الجامعات المصرية والتابع لوزارة التعليم العالى، ومكتب التنسيق هو من يعلن الحد الأدنى للقبول بالمعهد .

6- الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر.

7- المعهد تابع لوزارة النقل وبإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - قرية وردان.

٨- الأقسام المتاحة حاليا بالمعهد هي أقسام تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة (والتي تؤهل لوظائف قائد قطار، تكنولوجى ميكانيكا ديزل -تكنولوجى كهرباء)، وقسم تكنولوجيا التحكم بالإشارات الكهربية والتي تؤهلك لوظيفة تكنولوجى إشارات أو تحكم بالهيئة، أو نظم الجر الكهربائى بهيئة الأنفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككى.

٩- أقصى سن للقبول 22 عاما (خريج العام الحالي).