طلاب معهد تكنولوجيا النقل بوردان يتلقون عروضا للعمل بسكك حديد ألمانيا

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس طه رجب، مدير المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، التابع لهيئة السكة الحديد ووزارة النقل، أن خريجى المعهد تلقوا عرض من سكك حديد ألمانيا، موضحا أن سكك حديد ألمانيا زارت المعهد وطلبت عدد من قائدى القطارات، وسيتم التعاقد معهم لمدة 10 سنوات للعمل على خطوط السكة الحديد بألمانيا.

وأضاف مدير المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، لـ اليوم السابع، أن شركة أفيك الصينية المصنعة للقطار الكهربائى الخفيف الذى يعمل حاليا في مصر، اختارت عدد كبير من طلاب المعهد لاستكمال دراستهم في الصين لمدة سنة ونصف، وسيتم توظيفهم بعد التخرج للعمل في مشروع القطار الخفيف والمشروعات التابعة للشركة.

وأوضح المهندس طه رجب، أن الطلاب الذين وقع عليهم الاختيار يخضعون لدورات لتعلم اللغة الألمانية وكذلك الطلاب المسافرين للصين يخضعون لدورة لتعلم اللغة الصينية.

وتمتلك الهيئة معهد تكنولوجى يخرج فنيين وسائقين يعملون فى كافة قطاعات الهيئة، وذلك بعد تحويل مدرسة السكة الحديد إلى معهد عالى 4 سنوات لتصدر بعد ذلك خريج على أعلى مستوى من التدريب مؤهل للعمل داخل مصر وخارجها.

ويضم المعهد ورشا فنية ومحاكات للقطارات بكافة أنواعها، تضم متخصصون يدربون طلبة المعهد ويرفعون من أداء العنصر البشرى بالهيئة من خلال خضوع كل العاملين والموظفين لدورات تدريبية واختبارات فى كافة قطاعات الهيئة.

كما يضم المعهد ورش صيانة للجرارات الحديثة والقديمة العاملة بالسكة الحديد، بالإضافة إلى ورش التدريب على اشارات السكة الحديد وكيفية اداراتها، حيث تنقسم الدراسة بالمعهد إلى قسمين وهما قسم (تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة) والتى تؤهل لوظائف قائد قطار، تكنولوجى ميكانيكا ديزل - تكنولوجى كهرباء، بالإضافة إلى قسم (تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية) والتى تؤهل لوظيفة تكنولوجى إشارات أو تحكم بالهيئة أو نظم الجر الكهربائى بهيئة الانفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككى.

ويتم دمج التدريب العملى مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بـ "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة، ويتبع المعهد لـ (وزارة النقل) وبإشراف (وزارة التعليم العالى والبحث العلمي) ومقر المعهد مدينة وردان بمحافظة الجيزة، والدراسة به بنظام (الإقامة والإعاشة الداخلية) للدارسين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجالات النقل المختلفة وبخاصة السكك الحديدية قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككى.