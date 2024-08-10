ضبط سيارتى كسح تلقيا مخلفات الصرف الصحى فى الترع بمركزى أبنوب والفتح

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تكثيف جهود الحملات البيئية لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء، لضبط سيارات الكسح التى تلقى بمخلفات الصرف الصحي بالترع والمصارف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتمكن فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط برئاسة المهندس حسام صلاح رئيس الجهاز، بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وشرطة المسطحات المائية من ضبط سيارتين كسح تقوم بتفريغ حمولتها من مخلفات الصرف الصحي بإحدى الترع بطريق عرب العوامر التابع لمركز أبنوب وبترعة العطيات القبلية بمركز الفتح وتم التحفظ علي السيارتين التي تم ضبطهما وتسليمهم لمركز الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة .



