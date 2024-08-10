ضبط المتهمين بقتل شخص وإصابة 2 آخرين بالدقهلية أثناء تنفيذ قرار تمكين شقة زوجية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز أجا بمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على شقة الزوجية، حال تنفيذ قرار تمكين بقرية السلامية التابعة لمركز أجا.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من أهالى قرية السلامية التابعة لدائرة المركز بوقوع مشاجرة بين عائلتين من قرية البساتين والسلامية خلال تنفيذ قرار تمكين لشقة زوجية ومصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه خلال توجه رضا العشرى ومقيم البساتين التابعة للمركز، وبصحبته نجلته نسرين لتنفيذ قرار تمكين لها بشقة الزوجيه بقرية السلامية، نشبت مشاجره مع أسرة الزوج، لقيامهم باصطحاب نجلها الصغير معهم منذ فترة على غير رغبتها، مما أدى إلى إصابة والد الزوجة فيما لقى كمال السعيد بركات ابن عم والد الزوج مصرعه، متأثرا بإصابته بطعنتين نافذتين بالبطن كما اصيب ابن عمه حامد أبو العينين بركات بنزيف داخلى وجرى حجزه بالعناية المركزة.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتسريح الجثمان تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.