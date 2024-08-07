الأجهزة الأمنية بالدقهلية تتمكن من الوصول لجثمان شاب مبلغ باختفائه منذ 30 يوما

الدقهلية - محمد الحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، من الوصول إلى جثمان شاب فى العقد الثالث من عمره مبلغ باختفائه منذ أكثر من 30 يوما، وتم نقل جثمانه مشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرف النيابة العامة.

تعود أحداث الواقعة منذ شهر تقريبا، بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أحد الأشخاص باختفاء نجله ويدعى محمود خالد أحمد مصطفى السروجي، 30 عاما، مقيم قرية البجلات دائرة المركز، مختفى منذ 4 أيام، بعد خروجه مع 3 من أصدقائه، وإنكارهم معرفتهم بمكان نجله المختفى.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون والتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، وضبط الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم، وشخص رابع ادعى رؤيتهم مع الشاب المختفى.

واستمرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من تكثيف جهودها حتى تمكنوا من الوصول إلى جثمان الشاب اليوم ملقى داخل أحد الأراضى الزراعية نطاق قرية البجلات محل إقامته. وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على الجثمان لفحص ومعاينة مكان الحادث والجثمان.

تم نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة واستكمال الإجراءات.