صحة القليوبية: حملة "100 يوم صحة" قدمت 568 ألفا و492 خدمة خلال 9 أيام

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 568492 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 9 أغسطس، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت أمس الجمعة 21074 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 182224 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و116220 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 93156 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 72810 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 53987 خدمة تنوعت ما بين 53420 تطعيمات روتينية و382 مرور علي المنشآت الغذائية، بالإضافة إلي 185 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 46757 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 2432 مواطن خلال القوافل العلاجية، بالإضافة إلي 906 خدمات خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.



وتابع وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».