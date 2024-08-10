اليوم السابع
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السبت، 10 أغسطس 2024 09:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روساتوم :محطة الطاقة النووية فى كورسك تعمل بشكل طبيعى

السبت، 10 أغسطس 2024 09:07 م
روساتوم :محطة الطاقة النووية فى كورسك تعمل بشكل طبيعى الجيش الروسى
أ ش أ

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أكدت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" أن محطة الطاقة النووية فى كورسك تعمل بشكل طبيعى بعد تقليص عدد موظفيها مؤقتا فى موقع بناء (محطة الطاقة النووية -2).


ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم /السبت/ عن الشركة عبر قناتها على تلجرام "إن المتخصصين المتبقين يعملون وفقا للجدول الزمني"، مضيفة "أن جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي".


يشار إلى أن الوحدتين النوويتين رقم (3) ورقم (4) تعملان بينما تعمل الوحدتان رقم (1) ورقم (2) فى وضع "بدون توليد طاقة".


وتم إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية فى منطقة كورسك أمس /الجمعة/ بسبب الهجمات الأوكرانية.







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