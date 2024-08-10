روساتوم :محطة الطاقة النووية فى كورسك تعمل بشكل طبيعى

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أكدت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" أن محطة الطاقة النووية فى كورسك تعمل بشكل طبيعى بعد تقليص عدد موظفيها مؤقتا فى موقع بناء (محطة الطاقة النووية -2).



ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم /السبت/ عن الشركة عبر قناتها على تلجرام "إن المتخصصين المتبقين يعملون وفقا للجدول الزمني"، مضيفة "أن جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي".



يشار إلى أن الوحدتين النوويتين رقم (3) ورقم (4) تعملان بينما تعمل الوحدتان رقم (1) ورقم (2) فى وضع "بدون توليد طاقة".



وتم إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية فى منطقة كورسك أمس /الجمعة/ بسبب الهجمات الأوكرانية.